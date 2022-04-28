Оккупанты похищают жителей Херсонщины, а также жестко разгоняют митинги против создания «ХНР». Подробности сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев в интервью НВ.

«Был митинг о единстве Украины, о том, что Херсон — это Украина, никакой «ХНР». Получилось больше 100 жителей нашего города, против них были применены шумовые гранаты и слезоточивый газ. Ранены четверо людей: один из них — 71-летняя женщина, сейчас находится в больнице; мужчина 50 лет с переломом ноги, выясняется состояние. Поддерживаю связь с врачами для того, чтобы подробнее предоставить информацию», - рассказал Колыхаев.

Также мэр Херсона сообщил, сколько активистов было похищено в городе оккупантами.

"На сегодня все горожане находятся в очень тяжелом психологическом состоянии. По той информации, которой мы располагаем, более 220 активистов были похищены из нашего города. [Около] 30 жителей вернули, остальные находятся в плену. Мы звоним и собираем информацию там, где они оставили свои координаты и телефоны, чтобы подробнее владеть [ситуацией]», - отметил Колыхаев.

Напомним, в Херсоне люди вышли на митинг против псевдореферендуму.

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