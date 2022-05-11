В ПриватБанку повідомили, чи можна погашати договори за «Оплатою частинами» та «Миттєвою розстрочкою», не чекаючи на закінчення кредитних канікул 1 червня.

Як пише Politeka.net з посиланням на повідомлення ПриватБанку, так, це можливо. Для цього розроблено декілька варіантів.

Для того, щоб відновити списання регулярних платежів вже з травня, треба написати в чат «Допомога Онлайн». Щоб внести довільну суму, треба подзвонити 3700 або написати в чат.

Для того, щоб щоб повністю погасити договір, треба подзвонити на 3700 або зайти в Приват24 (Сервіси – Кредити – Оплата частинами/Миттєва розстрочка – вибрати договір – погасити достроково).

«Невеличке нагадування: кредитні канікули – це пільгові умови договору, коли ви можете не вносити обов'язковий щомісячний платіж», - пояснили в ПриватБанку.

Крім того в ПриватБанку відповіли, чи доступні зараз кредитні кошти на картках «Універсальна»:

«Звичайно, кредитні кошти доступні, ви можете користуватись. Переглянути встановлений кредитний ліміт можливо у Приват24».

Нагадаємо, також повідомлялося, хто з українців має право на компенсацію у 6 500 гривень та як подати заявку.

Крім того повідомлялось, що ПриватБанк виплачуватиме по 2200 гривень - як отримати гроші.

В ПриватБанку також повідомили про важливі зміни в Приват24.