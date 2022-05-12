11-річний Ярослав сьогодні піклується про маму і сестру-близнючку. Обом відірвало ноги під час ракетного удару по вокзалу в Краматорську. Про це повідомило Перше медичне об'єднання міста Львова.

Ярослав тепер їх доглядає. Навіть сам ходить в магазин поряд з лікарнею

Рідний тато діток помер, вітчим – пішов воювати. На початку квітня мама Наталя вирішила вивезти дітей з-під обстрілів. З валізами вони приїхали на вокзал.

Поки сім'я чекала евакуаційний поїзд на вокзалі у Краматорську, 11-річна Яна попросила у мами чаю, який на пероні готували волонтери. Син Ярослав залишився стерегти речі в приміщенні. Саме завдяки цьому він уцілів.

Наталя, яка досі не може собі пробачити того походу за чаєм, згадує: коли відкрила очі, все було в крові. Потім побачила, що у дочки немає ніг. А після того, як не змогла встати, зрозуміла, що і сама без однієї кінцівки.

На щастя, родині вдалося дістатися Львова евакуаційним потягом. Вже кілька тижнів вони перебувають у дитячій лікарні Св.Миколая. Зовсім скоро сім'я відправиться на протезування і реабілітацію в США.

Ярославчик каже: дуже хоче, щоб мама і сестричка нарешті встали на ноги. На той час обіцяє продовжувати бути їх надійною опорою і підтримкою.

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