11-летний Ярослав сегодня заботится о маме и сестре-близняшке. Обеим оторвало ноги во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске. Об этом сообщает Первое медицинское объединение города Львова.

Ярослав теперь за ними ухаживает. Даже сам ходит в магазин рядом с больницей

Родной папа деток умер, отчим – пошел воевать. В начале апреля мама Наталья решила вывезти детей из-под обстрелов. С чемоданами они приехали на вокзал.

Пока семья ждала эвакуационный поезд на вокзале в Краматорске, 11-летняя Яна попросила у мамы чаю, который на перроне готовили волонтеры. Сын Ярослав остался стеречь вещи в помещении. Именно благодаря этому он уцелел.

Наталья, которая до сих пор не может себе простить того похода за чаем, вспоминает: когда открыла глаза, все было в крови. Потом увидела, что у дочки нет ног. А после того, как не смогла встать, поняла, что и сама без одной конечности.

К счастью, семье удалось добраться до Львова эвакуационным поездом. Уже несколько недель они находятся в Детской больнице Св. Николая. Совсем скоро семья отправится на протезирование и реабилитацию в США.

Ярославчик говорит: очень хочет, чтобы мама и сестренка наконец встали на ноги. К тому времени обещает продолжать быть их надежной опорой и поддержкой.

Напомним, что 9-летняя Софийка чудом выжила: осколок снаряда оккупантов прошел через весь мозг девочки.

Как сообщала Politeka, волонтер, рискуя собственной жизнью, эвакуировал людей из-под Киева.

Также Politeka писала, что юная крымчанка без прикрас рассказала о жизни полуострова в оккупации.