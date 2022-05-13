Російський військовий по телефону розповів дружині про звірячі накази командування на війні проти України. Про це свідчить запис перехоплення Головного управління розвідки Міністерства оборони.
Росіянин розповів історію "зачистки" окупованого населеного пункту.
"Село взяли нещодавно. У нас дев'ять 300-х. Морпіхів близько 100 заходило. Вийшло 50. А комбат каже, в кожен підвал кидайте гранату, не дивлячись. А потім вже заходите. Хлопці не стали закидати. А потім зайшли, а там четверо дітей сиділи маленьких",- сказав він.
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
"Нептуну приготуватися": оприлюднено знімки підбитого корабля рф і того, що відбувається в Чорному морі
"Захід подолав свій ідіотський страх": шантаж Путіна перестав працювати, експерт розкрив деталі
Новий вид пенсій вводять в Україні: хто отримає до 7800 гривень, подробиці Закону
Політтехнолог Олег Постернак розповів, скільки Росія здатна воювати з Україною
Дружина окупанта запропонувала йому "впасти з танка", щоб отримати травму і виїхати додому. Оскільки, на її думку, іншого виходу немає-ротації не буде, тому що "всі відмовляються".
Чоловік схиляється до думки, що все ж краще "отримати поранення", тому що всі пошкодження перевіряють ФСБшники.
Нагадаємо, що окупанти не в захваті від параду путіна і його дивної промови, перехоплення.
Як повідомляла Politeka, вояки з "ДНР" порівнюють армію рф з в'язницею і бунтують.
Також Politeka писала, що дружина окупанта мріє мучити українських дітей, перехоплення СБУ.