Дружина окупанта запропонувала йому "впасти з танка", щоб отримати травму і виїхати додому.

Російський військовий по телефону розповів дружині про звірячі накази командування на війні проти України. Про це свідчить запис перехоплення Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Росіянин розповів історію "зачистки" окупованого населеного пункту.

"Село взяли нещодавно. У нас дев'ять 300-х. Морпіхів близько 100 заходило. Вийшло 50. А комбат каже, в кожен підвал кидайте гранату, не дивлячись. А потім вже заходите. Хлопці не стали закидати. А потім зайшли, а там четверо дітей сиділи маленьких",- сказав він.

Дружина окупанта запропонувала йому "впасти з танка", щоб отримати травму і виїхати додому. Оскільки, на її думку, іншого виходу немає-ротації не буде, тому що "всі відмовляються".

Чоловік схиляється до думки, що все ж краще "отримати поранення", тому що всі пошкодження перевіряють ФСБшники.

Нагадаємо, що окупанти не в захваті від параду путіна і його дивної промови, перехоплення.

Як повідомляла Politeka, вояки з "ДНР" порівнюють армію рф з в'язницею і бунтують.

Також Politeka писала, що дружина окупанта мріє мучити українських дітей, перехоплення СБУ.



