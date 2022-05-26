Каталізатором може стати досягнення успіху окупантів у битві за Донбас.

Країна-агресор росія може активізувати наступальні дії в Херсонській та Запорізькій областях. Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на військових експертів.

Так, полковник Сергій Грабський заявляє, що, враховуючи маневри окупантів, не варто виключати активізації наступальних дій у Запорізькій області. Він додав, що активізація дій ворога в Запорізькій області буде можлива тільки після досягнення "будь-яких серйозних "зрушень" на Донбасі.

"Те, що агресор може завдати удару з Василівки у напрямку до Запоріжжя, поки бачиться більш реальним, і ми не можемо виключати таку ймовірність", – сказав Грабський.

Військовий експерт Олег Жданов також допускає, що ворог накопичує війська у Василівці з надією відновити наступ вздовж Дніпра в напрямку Запоріжжя.

Говорячи про плани окупантів по Херсонщині, Жданов вважає, що ворог хоче вийти на західний кордон області в бік Миколаєва.

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