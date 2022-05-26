Країна-агресор росія може активізувати наступальні дії в Херсонській та Запорізькій областях. Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на військових експертів.
Так, полковник Сергій Грабський заявляє, що, враховуючи маневри окупантів, не варто виключати активізації наступальних дій у Запорізькій області. Він додав, що активізація дій ворога в Запорізькій області буде можлива тільки після досягнення "будь-яких серйозних "зрушень" на Донбасі.
"Те, що агресор може завдати удару з Василівки у напрямку до Запоріжжя, поки бачиться більш реальним, і ми не можемо виключати таку ймовірність", – сказав Грабський.
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
Генерал розкрив, хто в рф бореться за статус наступника путіна: "Зустрічалися не з ким-небудь, а саме з..."
Дефіцит солі в розпалі, вже продають майже по 100 гривень за пачку: фотодоказ
Окупанти змінили плани щодо масштабного оточення ЗСУ: чого хочуть домогтися війська рф
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
Військовий експерт Олег Жданов також допускає, що ворог накопичує війська у Василівці з надією відновити наступ вздовж Дніпра в напрямку Запоріжжя.
Говорячи про плани окупантів по Херсонщині, Жданов вважає, що ворог хоче вийти на західний кордон області в бік Миколаєва.
Нагадаємо, що ліквідовано білоруського полковника, який став на бік окупантів.
Як повідомляла Politeka, ЗСУ не вистачає одного виду озброєння.
Також Politeka писала, що окупанти обговорили як "замочили" працівника ЗАЕС, деталі злочину.