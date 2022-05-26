Катализатором может стать достижение успеха оккупантов в битве за Донбасс.

Страна-агрессор россия может активизировать наступательные действия в Херсонской и Запорожской областях. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на военных экспертов.

Так, полковник Сергей Грабский заявляет, что, учитывая маневры оккупантов, не стоит исключать активизации наступательных действий в Запорожской области. Он добавил, что активизация действий врага в Запорожской области будет возможна только после достижения "каких-либо серьезных "подвижек" на Донбассе.

"То, что агрессор может нанести удар из Васильевки по направлению к Запорожью, пока видится более реальным, и мы не можем исключать такую вероятность", – сказал Грабский.

Военный эксперт Олег Жданов также допускает, что враг накапливает войска в Васильевке с надеждой восстановить наступление вдоль Днепра в направлении Запорожья.

Говоря о планах оккупантов по Херсонщине, Жданов считает, что враг хочет выйти на западную границу области в сторону Николаева.

Напомним, что ликвидирован беларусский полковник, который стал на сторону оккупантов.

Как сообщала Politeka, ВСУ не хватает одного вида вооружения.

Также Politeka писала, что оккупанты обсудили как "замочили" работника ЗАЭС, детали преступления.