Марков служив у ВПС СРСР в Казахстані, Східній Німеччині, в Поставах і Ліді, де був штурманом полку.

На Донбасі збили відставного льотчика Білорусі Миколи Маркова тоді, коли він пілотував винищувач Су-25 повітряного флоту росії. Він брав участь у війні проти України у складі однієї з російських приватних військових компаній.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. Окупанта поховали 17 травня в білоруському місті Ліда.

"Випускник ЧВВАУЛ 1976 року, Марков Микола 1955 р.н. проживав в Ліді (Білорусь), літав "від якоїсь ПВК" веденим у генерала Боташева. Збитий на Су-25 в районі міста Попасна Луганської обл. Діди на старість вирішили... Вже правильно повертаються додому", - написав Штефан.

Як повідомляють ЗМІ Білорусі, він був збитий над Попасною 12 травня. Микола Марков був відомим у ще одного військового відставника, генерал-майора Канамата Боташева, якого над Луганщиною збили через 10 днів після загибелі Маркова.

67-річний Микола Марков був відставним полковником авіації Республіки Білорусь. Він народився в Новгородській області росії в 1955 році.

Марков служив у ВПС СРСР в Казахстані, Східній Німеччині, в Поставах і Ліді, де був штурманом полку. Крім перерахованого вище, Марков працював і в Африці. В одній з африканських країн він обзавівся будинком і другою сім'єю.

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