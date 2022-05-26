З кількох телефонних дзвінків окупантів стає зрозуміло, що спочатку вони з'ясовували особисті дані своєї жертви.

У захопленому Енергодарі окупанти вирішили "прибрати" працівника Запорізької АЕС Сергія Швеця. Про це говориться у телефонних розмовах окупантів, які оприлюднило ГУР Міноборони.

Перехоплення розмов розкриває деталі злочину проти персоналу Запорізької АЕС у захопленому Енергодарі.

З кількох телефонних дзвінків окупантів стає ясно, що спочатку вони з'ясовують особисті дані Сергія Швеця, а потім дають наказ знайти його на робочому місці. Коли з'ясовується, що чоловік покинув станцію після закінчення зміни, відправляють групу на місце його проживання.

Останній дзвінок від рашиста з позивним "Ловець". Він звітує, що українця знайшли вдома, але він чинив опір. Сергій Швець виявився бійцем АТО, почав відстрілюватися і окупанти теж відкрили вогонь.

"Адресу відпрацювали. У нього автомат, він пручався. Його "замочили". Він ще живий, але він не виживе. У нього кілька кульових поранень", - повідомляє "Ловець".

За повідомленням української розвідки, Сергія Швеця окупанти розстріляли у власній квартирі 24 травня. Він отримав важкі поранення. Міський голова Дмитро Орлов повідомив, що поранений залишається в живих, хоча і знаходиться у вкрай важкому стані.

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