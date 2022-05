Трагічну новину ввечері 26 травня повідомили в офіційному акаунті гурту в Твіттері.

"Ми вражені і наповнені непереборною сумом у зв'язку з передчасною кончиною нашого дорогого друга, члена сім'ї і товариша по групі Енді "Флетча" Флетчера. У Флетча було воістину Золоте серце, він завжди був поруч, коли вам була потрібна підтримка, живе спілкування, хороша доза сміху або пінта «холодненького». Наші серця з його сім'єю", - йдеться в публікації.

Флетчеру було 60 років. Причина його смерті не називається.

Музикант був одним із засновників Depeche Mode. Ще в 70-х роках Флетчер створив групу No Romance In Chine зі своїм шкільним другом Вінсом Кларком. У ній Флетчер грав на бас-гітарі. У 1980 році до них з Кларком приєднався Мартін Гор. Втрьох вони створили групу Composition of Sound, яку після приєднання Девіда Ганна було вирішено перейменувати в Depeche Mode.

З 1981 року після відходу Кларка з групи Флетчер став грати на синтезаторі. Він був єдиним учасником Depeche Mode, який не співав. У 2020 році музикант потрапив до Зали слави рок-н-ролу.

Нагадаємо, обірвалося життя відомого українця, його шедеври знають багато.

Як повідомляла Politeka, обірвалося життя зірки кіно і ТБ.

Також Politeka писала, що безглузда трагедія обірвала життя відомого футболіста.