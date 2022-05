Трагичную новость вечером 26 мая сообщили в официальном аккаунте группы в Твиттере.

«Мы потрясены и наполнены непреодолимой печалью в связи с безвременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и товарища по группе Энди «Флетча» Флетчера. У Флетча было поистине золотое сердце, он всегда был рядом, когда вам требовалась поддержка, живое общение, хорошая доза смеха или пинта «холодненького». Наши сердца с его семьей», - говорится в публикации.

Флетчеру было 60 лет. Причина его смерти не называется.

Музыкант был одним из основателей Depeche Mode. Еще в 70-х годах Флетчер создал группу No Romance In Chine со своим школьным другом Винсом Кларком. В ней Флетчер играл на бас-гитаре. В 1980 году к ним с Кларком присоединился Мартин Гор. Втроем они создали группу Composition of Sound, которую после присоединения Дэвида Ганна было решено переименовать в Depeche Mode.

С 1981 года после ухода Кларка из группы Флетчер стал играть на синтезаторе. Он был единственным участником Depeche Mode, который не пел. В 2020 году музыкант попал в Зал славы рок-н-ролла.

