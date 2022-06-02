Радник голови офісу президента України Олексій Арестович наочно показав, як виглядає його життя, коли вимкнені камери.

Так, відповідаючи на питання, чому він регулярно не висипається і виглядає вкрай втомленим, Арестович у своєму Instagram продемонстрував фотографії чоловіків, які роблять маску для обличчя, насолоджуються ароматом парфумерії, доглядають за волоссям і модничають в дорогих костюмах.

"Працюю!",- також запевнив Арестович, пояснюючи свій невиспаний в ефірах вигляд.

Українці зі схваленням поставилися до самоіронії Арестовича, назвавши його «Релаксовичем» і «красенем».

"Спасибі за ваше почуття гумору, завжди піднімає настрій», «Як мені подобаються люди з гумором і свмоіронією», «Епіляцію забув вказати», «Іронія здорової людини», - коментують пост Арестовича українці.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович заявив, що завдання ЗСУ – винищити якомога більше окупантів.

"Нам треба, щоб було знищено якомога більше росіян. А яким саме чином - наступом або обороною, немає різниці. Зараз ми виснажуємо їх сили, щоб перейти в контрнаступ», - пояснив Арестович.

Також повідомлялося, що у Мережі обговорюють фото Арестовича в старості.

Крім того Politeka.net повідомляла, що Арестович попередив українців, що їх чекає в найближчому майбутньому.