Так, відповідаючи на питання, чому він регулярно не висипається і виглядає вкрай втомленим, Арестович у своєму Instagram продемонстрував фотографії чоловіків, які роблять маску для обличчя, насолоджуються ароматом парфумерії, доглядають за волоссям і модничають в дорогих костюмах.
"Працюю!",- також запевнив Арестович, пояснюючи свій невиспаний в ефірах вигляд.
Українці зі схваленням поставилися до самоіронії Арестовича, назвавши його «Релаксовичем» і «красенем».
"Спасибі за ваше почуття гумору, завжди піднімає настрій», «Як мені подобаються люди з гумором і свмоіронією», «Епіляцію забув вказати», «Іронія здорової людини», - коментують пост Арестовича українці.
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
"Ще два-три тижні почекайте": Віталій Кім зарядив українців на оптимізм, відео
"Буде відкрите протистояння": у росії назріває бунт проти війни через зрив планів путіна
У Кремлі несподівано заговорили про підписання мирної угоди: "Ми готові"
Монатік в Ірландії дав благодійний концерт і розлютив українців: "Тут теж є багато роботи"
Нагадаємо, раніше Олексій Арестович заявив, що завдання ЗСУ – винищити якомога більше окупантів.
"Нам треба, щоб було знищено якомога більше росіян. А яким саме чином - наступом або обороною, немає різниці. Зараз ми виснажуємо їх сили, щоб перейти в контрнаступ», - пояснив Арестович.
Також повідомлялося, що у Мережі обговорюють фото Арестовича в старості.
Крім того Politeka.net повідомляла, що Арестович попередив українців, що їх чекає в найближчому майбутньому.