Так, отвечая на вопрос, почему он регулярно не высыпается и выглядит крайне уставшим, Арестович в своем Instagram продемонстрировал фотографии мужчин, которые делают маску для лица, наслаждаются ароматом парфюмерии, ухаживают за волосами и модничают в дорогом костюме.
«Работаю!», - также заверил Арестович, объясняя свой невыспанный в эфирах вид.
Украинцы с одобрением отнеслись к самоиронии Арестовича, назвав его «Релаксовичем» и «красавчиком».
«Спасибо за ваше чувство юмора, всегда поднимает настроение», «Как мне нравятся люди с юмором и свмоиронией», «Эпиляцию забыл указать», «ирония здорового человека», - комментируют пост Арестовича украинцы.
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Напомним, ранее Алексей Арестович заявил, что задача ВСУ – истребить как можно больше оккупантов.
«Нам надо, чтобы было уничтожено как можно больше россиян. А каким именно образом – наступлением или обороной, нет разницы. Сейчас мы истощаем их силы, чтобы перейти в контрнаступление», - пояснил Арестович.
Также сообщалось, что в Сети обсуждают фото Арестовича в старости.
Кроме того Politeka.net сообщала, что Арестович предупредил украинцев, что их ждет в ближайшем будущем.