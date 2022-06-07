Станом на 6 червня на пенсійні виплати спрямовано 11,9 млрд грн, в тому числі 3,0 млрд грн – на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Пенсійному фонді України. Ще 8,9 млрд грн спрямовано – через уповноважені банки.

«Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум. За повідомленням АТ “Укрпошта” станом на 5 червня доставлено 11,1% профінансованої суми за червень,» - йдеться у повідомленні ПФУ.

Також зазначається, що у червні надано 134 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 6 червня – 35 тисяч.

Додамо, раніше в Пенсійному Фонді попередили, що у ПФУ виникла проблема з роботою сайту.

«З технічних причин інформаційна сторінка веб-порталу Пенсійного фонду України тимчасово не працює. Приносимо свої вибачення за незручності», - попередили в Пенсійному фонді.

Також повідомлялося, що пенсіонерів чекає підвищення виплат у липні.

В Пенсійному фонді також повідомляли про зміни після нового рішення Верховної Ради.