Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Пенсійному фонді України. Ще 8,9 млрд грн спрямовано – через уповноважені банки.
«Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум. За повідомленням АТ “Укрпошта” станом на 5 червня доставлено 11,1% профінансованої суми за червень,» - йдеться у повідомленні ПФУ.
Також зазначається, що у червні надано 134 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 6 червня – 35 тисяч.
Додамо, раніше в Пенсійному Фонді попередили, що у ПФУ виникла проблема з роботою сайту.
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«З технічних причин інформаційна сторінка веб-порталу Пенсійного фонду України тимчасово не працює. Приносимо свої вибачення за незручності», - попередили в Пенсійному фонді.
Також повідомлялося, що пенсіонерів чекає підвищення виплат у липні.
В Пенсійному фонді також повідомляли про зміни після нового рішення Верховної Ради.