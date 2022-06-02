На 2022 рік уряд запланував кілька етапів підвищення пенсій. Пенсії в Україні з 1 липня можуть перерахувати в тому випадку, якщо Кабмін знайде на це можливість в бюджеті.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час телемарафону, пише Сегодня.

Вона зазначила, що будуть перераховуватися надбавки за понаднормовий стаж і якщо у людей є додаткові виплати, прив'язані до прожиткового мінімуму.

Як підвищать виплати:

мінімальну пенсію з 1934 до 2027 грн;

максимальну пенсію з 19 340 до 20 270 грн;

надбавку за стаж понад норму з 19,34 до 20,27 грн за рік.

Варто відзначити, що міністр додала - пенсії в червні будуть нараховуватися працюючим пенсіонерам з доплатами за квітень і травень, адже саме 1 квітня згідно із законодавством України повинен проводитися перерахунок.

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