На 2022 рік уряд запланував кілька етапів підвищення пенсій. Пенсії в Україні з 1 липня можуть перерахувати в тому випадку, якщо Кабмін знайде на це можливість в бюджеті.
Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час телемарафону, пише Сегодня.
Вона зазначила, що будуть перераховуватися надбавки за понаднормовий стаж і якщо у людей є додаткові виплати, прив'язані до прожиткового мінімуму.
Як підвищать виплати:
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
У Бундестазі "рознесли" Шольца через Україну: "Що ви нам не кажете, канцлер?"
"Топити почнемо, як в тирі": з'явилися подробиці про проблеми в російському флоті
Путін крупно прорахувався, у ЗСУ з'явився шанс відбити Херсонщину: нові карти бойових дій
Монатік в Ірландії дав благодійний концерт і розлютив українців: "Тут теж є багато роботи"
-
мінімальну пенсію з 1934 до 2027 грн;
-
максимальну пенсію з 19 340 до 20 270 грн;
-
надбавку за стаж понад норму з 19,34 до 20,27 грн за рік.
Варто відзначити, що міністр додала - пенсії в червні будуть нараховуватися працюючим пенсіонерам з доплатами за квітень і травень, адже саме 1 квітня згідно із законодавством України повинен проводитися перерахунок.
Нагадаємо, в ПФУ повідомили про зміни після нового рішення Ради.
Також повідомлялось, грошова допомога від міжнародних організацій, українцям сказали, як її отримати.Також Politeka.net писала, що
Також Politeka.net писала, що деякі українці в червні отримають пенсії з доплатами.