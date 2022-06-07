У Пенсійного фонду виникла проблема, про яку довелося попередити українців.

Так, на офіційній сторінці у Facebook ПФУ з'явилася чергове повідомлення про проблему роботи сайту.

"Чи буде працювати сайт www.pfu.gov.ua? (не портал ПФУ, а загальний сайт ПФУ), протягом травня жодного дня неможливо увійти на сайт. Дає попередження про невідповідність сертифікатів сайту і небезпеки... і якщо ігнорувати такі попередження і натиснути "перейти", то перехід здійснюється на www.portal.pfu.gov.ua, а потрібно на сайт саме ПФУ, а не портал", - поскаржилася одна з користувачок соцмережі.

Виявилося, що у ПФУ дійсно виникла проблема з роботою сайту.

«З технічних причин інформаційна сторінка веб-порталу Пенсійного фонду України тимчасово не працює. Приносимо свої вибачення за незручності», - відповіли на скаргу в Пенсійному фонді.

Крім того в Пенсійному фонді нагадали номери телефонів Контакт-центру, по яким можна задати всі питання щодо пенсій.

"З понеділка по п'ятницю з 8:00 до 20:00, в суботу – з 8:00 до 14:00,

Неділя-вихідний. Номери телефонів Контакт-центру: 0-800-503-753; 044-281-08-70;

044-281-08-71", - йдеться в повідомленні.

Нагадаэмо, раніше в Пенсійному фонді також попередили про важливі зміни.

Також повідомлялося, що пенсіонерів чекає підвищення виплат у липні.

В Пенсійному фонді також повідомляли про зміни після нового рішення Верховної Ради.