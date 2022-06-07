По состоянию на 6 июня на пенсионные выплаты направлено 11,9 млрд грн, в том числе 3,0 млрд грн – на выплату пенсий через АО “Укрпочта”.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Пенсионном фонде Украины. Еще 8,9 млрд грн направлено – через уполномоченные банки.

"Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм. По сообщению АО “Укрпочта” по состоянию на 5 июня доставлено 11,1 % профинансированной суммы за июнь", - говорится в сообщении ПФУ.

Также отмечается, что в июне предоставлено 134 тыс. пенсионных услуг лицам, которые обратились в органы Пенсионного фонда Украины, в том числе 6 июня – 35 тысяч.

Добавим, ранее в Пенсионном фонде предупредили, что у ПФУ возникла проблема с работой сайта.

"По техническим причинам информационная страница веб-портала Пенсионного фонда Украины временно не работает. Приносим свои извинения за неудобства», - предупредили в Пенсионном фонде.

Также сообщалось, что пенсионеров ждет повышение выплат в июле.

В Пенсионном фонде также сообщали об изменениях после нового решения Верховной Рады.