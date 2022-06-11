Клієнт Приватбанку поскаржився на списання грошей з його картки, як він стверджує «ні за що».

Так, за словами клієнта, вранці він отримав повідомлення про те, що Банк списав з нього 20 гривень. У коментарі до списання було зазначено, що це "плата за членський внесок за 05.2022".

"Це що за нововведення, ще й без попереднього повідомлення клієнта про зміни в тарифах на обслуговування? Тим більше зняття відбулося з моєї субсидії, яка зарахована на карту вчора! Висновок простий - Банк нишком вирішив потроху красти гроші з рахунків клієнтів ні за що! Потрібно ж в квартальному звіті намалювати про те, що у них прибуток і заробити собі на премію...", - повідомив незадоволений клієнт на сайті Мінфін.

В ПриватБанку на скаргу відреагували, допустивши, що списання могло статися помилково.

"Банком буде проведена перевірка щодо коректності даного списання. У разі, якщо воно сталося помилково — банк поверне вам ці кошти", - повідомили в Приваті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 12 червня вночі ПриватБанк буде проводити регламентні роботи в Приват24.

"Сервіси будуть на паузі до 5 ранку", - попередили в ПриватБанку.

Під час проведення робіт 12 червня з 0:00 до 5:00 ранку – додаток і web-версія Приват24 будуть недоступні.

Нагадаємо, у Приватбанку попередили про зміни з 1 червня – як зміняться правила для клієнтів.

Також повідомлялося, що у Приватбанку попередили про додаткове обмеження щодо готівки.

Крім того, Politeka.net писала, що клієнти ПриватБанку скаржаться на погрози і не можуть отримати доступ до своїх коштів.