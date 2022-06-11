Так, по словам клиента, утром он получил уведомление о том, что Банк списал с него 20 гривен. В комментарии к списании было указано, что это «плата за членский взнос за 05.2022».
«Это что за нововведения, еще и без предварительного уведомления Клиента об изменениях в тарифах на обслуживание? Тем более снятие произошло с моей субсидии, которая зачислена на карту вчера! Вывод прост — Банк втихую решил по чуть-чуть красть деньги со счетов клиентов ни за что! Нужно ж в квартальном отчете нарисовать о том, что у них прибыль и заработать себе на премию…», - сообщил недовольный клиент на сайте Минфин.
В ПриватБанке на жалобу отреагировали, допустив, что списание могло произойти по ошибке.
«Банком будет проведена проверка относительно корректности данного списания. В случае, если оно произошло ошибочно — банк вернет вам эти средства», - сообщили в Привате.
"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина
"Покойся с миром": жизнь певицы оборвалась под музыку группы, с которой она выступала
"Признался, почему начал войну": появилась реакция на новое циничное заявление путина
Тарифы на коммуналку, в Раде объяснили, чего ждать обычным украинцам: "Газ уже накапливается"
Нацбанк объявил о введении в оборот необычных монет: как будут выглядеть новые 5 гривен
Напомним, ранее стало известно, что 12 июня ночью ПриватБанк будет проводить регламентные работы в Приват24.
«Сервисы будут на паузе до 5 утра», - предупредили в ПриватБанке.
Во время проведения работ 12 июня с 0:00 до 5:00 утра – приложение и web-версия Приват24 будут недоступны.
Напомним, в ПриватБанке предупредили об изменениях с 1 июня – как изменятся правила для клиентов.
Также сообщалось, что в ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении относительно наличных денег.
Кроме того, Politeka.net писала, что клиенты ПриватБанка жалуются на угрозы и не могут получить доступ к своим средствам.