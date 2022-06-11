Клиент ПриватБанка пожаловался на списание денег с его карточки, как он утверждает «ни за что».

Так, по словам клиента, утром он получил уведомление о том, что Банк списал с него 20 гривен. В комментарии к списании было указано, что это «плата за членский взнос за 05.2022».

«Это что за нововведения, еще и без предварительного уведомления Клиента об изменениях в тарифах на обслуживание? Тем более снятие произошло с моей субсидии, которая зачислена на карту вчера! Вывод прост — Банк втихую решил по чуть-чуть красть деньги со счетов клиентов ни за что! Нужно ж в квартальном отчете нарисовать о том, что у них прибыль и заработать себе на премию…», - сообщил недовольный клиент на сайте Минфин.

В ПриватБанке на жалобу отреагировали, допустив, что списание могло произойти по ошибке.

«Банком будет проведена проверка относительно корректности данного списания. В случае, если оно произошло ошибочно — банк вернет вам эти средства», - сообщили в Привате.

Напомним, ранее стало известно, что 12 июня ночью ПриватБанк будет проводить регламентные работы в Приват24.

«Сервисы будут на паузе до 5 утра», - предупредили в ПриватБанке.

Во время проведения работ 12 июня с 0:00 до 5:00 утра – приложение и web-версия Приват24 будут недоступны.

Напомним, в ПриватБанке предупредили об изменениях с 1 июня – как изменятся правила для клиентов.

Также сообщалось, что в ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении относительно наличных денег.

Кроме того, Politeka.net писала, что клиенты ПриватБанка жалуются на угрозы и не могут получить доступ к своим средствам.