На такі думки його наштовхнув аналіз позиції світових лідерів по відношенню до росії і незламність українського народу.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український музикант, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя на тлі останніх подій у світі висловив обережне припущення про долю російського диктатора володимира путіна. Своїми думками він поділився на сторінці у Facebook.

За версією співака, успіхи ЗСУ на фронті та підтримка світу вказують на те, що на військового злочинця чекає крах. На такі думки його наштовхнув аналіз позиції світових лідерів по відношенню до росії і незламність українського народу.

"Хочу висловити свою думку: путін - все. Старий плешивий пес - не Акела (вовк з "Книги джунглів", опікун Мауглі, колишній ватажком зграї - ред.). Він ще скалить пащу, ще може зважитися на свій останній стрибок. Але єдине місце, куди йому дадуть дострибнути лише – турецький килимок поряд із Великою китайською стіною”, – йдеться у повідомленні.

Тарас Тополя наголосив, що на такі висновки його наштовхнула поїздка глави країни-терориста до Ірану, де путіну відмовили у постачанні зброї. Також він згадав кризу в Китаї, пов'язану з боргами країни та протестами громадян через "заморожування" вкладів у банку.

Крім того, він вважає, що путін і його окупантів знесилить рішення Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн-4", в якому йдеться про додаткові поставки Україні сучасної зброї.

Варто нагадати, що 15 лютого учасники гурту "Антитіла", включаючи Тополя, вступили до тероборони. Тарас Тополя служить парамедиком, надаючи першу допомогу пораненим на фронті.

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся по зірковим колегам, які піаряться на ТРО.