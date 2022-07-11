Популярний український виконавець Тарас Тополя, який разом із музикантами зі свого гурту "Антитела" з початку війни пішли захищати Україну, поділився в Instagram чарівним фото із дружиною співачкою ALYOSHA (Олена Тополя).

На фотографії Тарас і Олена зображені на прогулянці, схоже, цей знімок було зроблено під час недовгої зустрічі подружжя. Адже за словами виконавця, знімок було зроблено на прощання, оскільки дружина відлітає до США. Закохані виглядають щасливими, незважаючи на довгу розлуку – з початком війни ALYOSHA із трьома дітьми виїхала з України.

У підписі до публікації Тарас Тополя написав: "Київ. Ранок – сто тридцять восьмий. Настрій – кохаю. Місяць – жити заради. Фото на прощання. Хто в США, а хто в Харків. Хорошого польоту кохана @alyoshasinger! Слава ЗСУ! Слава Україні!".

Шанувальники відразу почали коментувати нове фото артиста з дружиною: "Не на прощання, а до зустрічі і на згадку! Любимо Вас! Бережіть себе!", "Тарасе, ви обидва такі молоді і красиві, і тільки очі говорять про те, що за останні місяці подорослішали на кілька життів. Божого захисту вам і вашій родині!", "Кохання перемагає все", "Ви найкраща пара і найкращі артисти на теренах України!", "Неймовірна сім'я, що викликає неймовірне захоплення та повагу!", "Бережіть себе та сім'ю".

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