Як пише Politeka.net, Тарас Тополя - відомий український співак і лідер гурту "Антитіла". Нещодавно артист записав спільну композицію з Едом Шерманом 2step. Кліп на пісню зібрав понад 8 мільйонів переглядів на платформі Ютуб і продовжує висіти в трендах. Після початку війни Тополя відправився служити в ТРО і продовжує там зараз знаходиться. А в новому інтерв'ю для" ЖВЛ " Тополя розповів про свій захист України.

"Тарас Тополя дав жвл надзвичайно емоційне інтерв'ю. У ньому музикант заговорив про колег, які піаряться на війні:

"Після війни був парад вступу зірок в терроборону. І всі чомусь думають, що вступ зірки в ТРО – це така показуха. Ти вчинив, зробив пару селфі, а далі у тебе спецзавдання – чиліш в Європі або їздиш з благодійними концертами. І люди це сприймають, як таке-яке "що попало".

Сам же Тарас Тополя разом з іншими учасниками групи "Антитіла" продовжує захищати Україну в Харківській області. Більше трьох місяців він не бачився зі своєю коханою, співачкою Альошею і трьома їхніми дітьми. Поки, каже, і не збирається", - написано було в публікації.

Фанати подивилися тисячі разів і написали коментарі:

"Це, мабуть, стосується панських", " спасибі вам за все, пишаємося вами, щоб все у вас було добре!", "Потап переплюнув всіх, він з самого початку війни за кордоном".

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