На такие мысли его натолкнул анализ позиции мировых лидеров по отношению к рф и несокрушимость украинского народа.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский музыкант, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя на фоне последних событий в мире высказал осторожное предположение о судьбе российского диктатора владимира путина. Своими мыслями он поделился на странице в Facebook.

По версии певца, успехи ВСУ на фронте и поддержка мира указывают на то, что военного преступника ждет крах. На такие мысли его натолкнул анализ позиции мировых лидеров по отношению к рф и несокрушимость украинского народа.

"Хочу высказать свое мнение: путин – все. Старый плешивый пес – не Акела (волк из "Книги джунглей", опекун Маугли, бывший вожаком стаи – ред.). Он еще скалит пасть, еще может решиться на свой последний прыжок. Но единственное место, куда ему дадут допрыгнуть лишь – турецкий коврик рядом с Великой китайской стеной", – говорится в сообщении.

Тарас Тополя подчеркнул, что на такие выводы его натолкнула поездка главы страны-террориста в Иран, где путину отказали в поставке оружия. Также он упомянул кризис в Китае, связанный с долгами страны и протестами граждан из-за "заморозки" вкладов в банке.

Кроме того, он считает, что путина и его оккупантов обессилит решение Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн-4", в котором говорится о дополнительных поставках Украине современного оружия.

Стоит напомнить, что 15 февраля участники группы "Антитела", включая Тополю, вступили в терроборону. Тарас Тополя служит парамедиком, оказывая первую помощь раненым на фронте.

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.