Як наслідок, у людей немає можливості сплачувати рахунки за комунальні послуги. В тому числі і за газ. Крім того, люди не можуть поповнити банківські картки, щоб оплатити за комунальні послуги через Інтернет.
Так, на офіційній сторінці Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» в Facebook одна з мешканок тимчасово окупованої території розповіла:
«Ми в окупації не можемо сплачувати. Поповнити картку немає де: банків, терміналів нема. Що нам робити? У людей за 5 місяців всі кредитки порожні».
У відповіді Нафтогаз порекомендував "оплачувати рахунки в міру можливості та в залежності від ситуації".
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Також у компанії нагадали способи оплати: в особистому кабінеті на my.gas.ua (номер особового рахунку можна отримати на сайті, в чатботі або у контакт-центрі); у чатботі GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger; через сайти та мобільні додатки банків; за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).
"Кажу картки пусті і поповнити неможливо. Люди без роботи 5 місяців. От коли звільнять, тоді і оплатимо", - відповіла жінка.
Нагадаємо, у Нафтогазі на фоні дефолту повідомили українцям, чи буде у їхніх домівках газ.
Крым того, українцям в "Нафтогазі" повідомили, що робити і куди звератись, якщо не прийшла платіжка за газ.
Крім того, у «Нафтогаз Україна» нагадали, що рахунки за спожитий газ, як і раніше, можна сплачувати в Приват24.
Також повідомлялось, що Кабінет міністрів встановив фіксовану ціну на постачання газу для виробників тепла.
Крім того Politeka.net писала, що мешканців великого українського міста вже попередили, що тепла в їхніх домівках цією зимою не буде.