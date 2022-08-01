Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» нагадує, що українцям потрібно передати показаня своїх газових лічильників.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на компанію, показники треба передати з 1 по 5 серпня.

«Просимо вас передати дані до 5 серпня, щоб у ваших квитанціях були нараховані правильні об’єми спожитого газу», - підкреслюють у Нафтогазі.

Також підкреслюється, що передавати показання лічильника потрібно, як і раніше, оператору ГРМ (облгазу).

«Облік газу — зобов’язання та відповідальність операторів газорозподільних мереж (облгазів). Працівники саме цих компаній періодично приходять до вас знімати дані лічильника, перевіряти стан газового обладнання тощо», - пояснюють у Нафтогазі.

Передати показання вашому оператору ГРМ (облгазу) можна одним із способів: На сайті або в чатботі облгазу; зателефонувавши до контакт-центру облгазу.

«Якщо клієнт не передав показання лічильника чи передав їх запізно, оператор ГРМ завантажує на платформу граничні об’єми споживання відповідно до Кодексу ГРМ. Тому важливо передавати інформацію вчасно», - повідомили в Нафтогазі про наслідки, якщо дані лічильника не будуть передані вчасно.

Крім того, у Нафтогазі пояснили, що згідно із законодавством України, компанія не має права отримувати показання щодо споживання газу від споживача.

«Ця функція покладена на операторів ГРМ (облгази)», - підкреслили в Нафтогазі.

Нагадаємо, у Нафтогазі на фоні дефолту повідомили українцям, чи буде у їхніх домівках газ.

Крім того, українцям в "Нафтогазі" повідомили, що робити і куди звератись, якщо не прийшла платіжка за газ.

Також повідомлялось, що Кабінет міністрів встановив фіксовану ціну на постачання газу для виробників тепла.

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