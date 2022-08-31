Про це, як пише Politeka.net, повідомив народний депутат, перший заступник голови податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк.

«Незважаючи на те, що текст законопроекту пройшов вже погодження (текст відправлений ще 05 серпня) на погодження міністерства, на реєстрацію у Парламенті він не піде. Причина відмови: значний публічний тиск та супротив бізнесу», - пояснив Железняк у своєму телеграм-каналі.

Нардеп також привітав тих, хто причетний до такого рішення – «цей бій ми перемогли».

Втім деяки зі скепсисом прийняли цю новину:

«Тиск, вибачте за прямоту, це дуже дибільне слово. Якщо в ньому була логіка і він би державі в короткостроковій переспективі приніс би гроші при цьому від цього не закрились би основні наші експортери його потрібно було би приймати. І це мають обговорювати люди які в цьому розуміються», «Офігєть, тобто те що це пропозиція нбу зокрема була і мінфіну це не важливо? Ви ж розумієте що це була непопулярна але потрібна пропозиція?», «Ви не вважаєте, а макромоделювання експертів нбу і мінфіну говорить про інше. Чи у вас більше інформації ніж у цих органах і ви сумніваєтесь в їх професійності? Здається ви просто грали на руку бізнес лоббі, яке нажаль не здатне подивитись на картинку з хелікоптер вью, а не з точки зору своїх витрат», - коментуюють рішення користувачі соцмереж.

Як повідомлялося раніше, Кабінет Міністрів готує законопроєкт про запровадження додаткового 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг. Очікувалося, що найближчими тижнями документ буде зареєстровано у Верховній Раді.

Це викликало викликало велике занепокоєння у суспільстві. Адже, значна кількість товарів першої необхідності і, зокрема, ліки, електроніка, пальне тощо, не виробляються в Україні, тому додаткове імпортне мито могло призвести до подорожчання цих товарів і зростання інфляції.

Нагадаємо, Монобанк з 1 вересня підвищує тариф на популярну послугу - чого чекати від Привату та Ощадбанку.