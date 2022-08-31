Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил народный депутат, первый заместитель главы налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк.

«Несмотря на то, что текст законопроекта уже прошел согласование (текст отправлен еще 05 августа) на согласование министерства, на регистрацию в Парламенте он не пойдет. Причина отказа: значительное публичное давление и сопротивление бизнеса», – объяснил Железняк в своем телеграмм-канале.

Нардеп также поздравил тех, кто причастен к такому решению – "этот бой мы победили".

Впрочем, некоторые со скепсисом приняли эту новость:

«Давление, извините за прямоту, это очень дибильное слово. Если в нем была логика и он бы государству в краткосрочной перспективе принес деньги при этом от этого не закрылись бы основные наши экспортеры его нужно было бы принимать. И это должны обсуждать люди, которые в этом понимаются», «Офигеть, то есть то, что это предложение нбу, в частности, было и минфину это не важно? Вы же понимаете что это было непопулярное, но нужное предложение?», «Вы не считаете, а макромоделирование экспертов нбу и минфина говорит о другом. Или у вас больше информации чем в этих органах и вы сомневаетесь в их профессионализме? Кажется вы просто играли на руку бизнес лобби, которое, к сожалению, не способно посмотреть на картинку с вертолета вью, а не с точки зрения своих расходов», - комментируют решение пользователи соцсетей.

Как сообщалось ранее, Кабинет Министров готовит законопроект о введении дополнительного 10% сбора на валютообменные операции для покупки всех импортных товаров и услуг. Ожидалось, что в ближайшие недели документ будет зарегистрирован в Верховной Раде.

Это вызвало большую обеспокоенность в обществе. Ведь значительное количество товаров первой необходимости и, в частности, лекарства, электроника, горючее и тому подобное, не производятся в Украине, поэтому дополнительная импортная пошлина могла привести к удорожанию этих товаров и росту инфляции.

Напомним, Монобанк с 1 сентября повышает тариф на популярную услугу – чего ждать от Привата и Ощадбанка.