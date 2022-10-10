Навчальні заклади України можуть масово знов повернутись на «дистанційку».

Про це, як пише Politeka.net, повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу», - заявив Шкарлет після масштабної ракетної атаки.

Міносвіти закликає прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня, тобто до 14.10.2022ю

«Безпека – понад усе! Життя і здоров'я кожного громадянина понад усе! Будь ласка, не нехтуйте правилами поведінки під час сигналу «повітряна тривога», спускайтеся в укриття», - підкреслив міністр.

Вже відомо про закриття шкіл на Сумщині.

"Усі навчальні заклади на Сумщині до кінця тижня навчаються дистанційно. Школи, садочки, виші, з 10 по 16 жовтня", - повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Додамо, що внаслідок масштабного обстрілу сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єкти енергопостачання) у 8 областях та Києві, де виникло понад 30 пожеж.

На даний момент відомо про 9 загиблих та 36 травмованих.

Відсутнє електропостачання у 5 областях: Львівська, Полтавська, Сумська, Харківська та Тернопільска.

«На решті території України електропостачання порушено частково», - повідомили в ДСНС.

Тим часом Бундесвер повідомив, що перша система ППО Iris-T вже в Україні, а Естонія готує офіційне визнання росії державою-терористом.

У свою чергу Офіс Президента України закликав, за можливості, сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії.

«Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українців попередили, до чого ще сьогодні готуватися, окрім ракетних атак.

Також мешканців Києва закликали не виїжджати в місто.

Крім того, Politeka.net писала про новий удар по Запоріжжю, в результаті якої обвалився цілий підїзд.