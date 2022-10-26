В Монобанку доступно пояснили, кому відмовляють в обслуговуванні, наприклад у поповненні карти.

Так, за словами одного з співзасновників Монобанку Олега Гороховського, один з клієнтів поскаржився, що «стало забагато політики. Іду в інший банк».

«Він називає війну політикою та вважає нашу позицію недоречною для фінансистів», - пояснив Гороховський суть претензій.

Також банкір повідомив, що було віявлено, що іноді клієнти намагаються поповнити свої карти в Монобанку з карток російських банків або карток платіжної системи «Мир».

«Спеціально для таких випадків ми приготували таку сторінку з відмовою.», - попередив Гороховський, продемонструвавши також скрін з попередженням про «не обслуговуємо».

«Переказ не підтримається для даної картки», - йдеться у поясненнях до відмови.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Монобанк тепер доступний лише українською.

«Ми дуже хочемо, щоб ті наші клієнти, які сьогодні вибрали мовою застосунку "російська", а їх 838 291 людина (24.02 було 1,19 мільйона, це -30%), поставилися із розумінням до цього рішення і так само, як і ми почали частіше спілкуватися державною мовою», - заявляли в Монобанку.

в В ПриватБанку також повідомили про важливі зміни.

Також повідомлялось, що зростання цін не зупиняється - що подорожчало найбільше.

Крім того, повідомлялося про безкоштовну допомогу тисячам українців, щоб пережити зиму.