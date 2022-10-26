В Монобанке доступно объяснили, кому отказывают в обслуживании, например, в пополнении карты.

Так, по словам одного из соучредителей Монобанка Олега Гороховского, один из клиентов пожаловался, что «стало слишком много политики. Иду в другой банк».

"Он называет войну политикой и считает нашу позицию неуместной для финансистов", - объяснил Гороховский суть претензий.

Также банкир сообщил, что было обнаружено, что иногда клиенты пытаются пополнить свои карты в Монобанке с карт российских банков или карт платежной системы «Мир».

«Специально для таких случаев мы приготовили такую ​​страницу с отказом», – предупредил Гороховский, продемонстрировав также скрин с предупреждением о «не обслуживаем».

«Перевод не поддерживается для данной карты», - говорится в пояснениях к отказу.

Напомним, ранее стало известно, что Монобанк теперь доступен только на украинском.

«Мы очень хотим, чтобы те наши клиенты, которые сегодня выбрали языком приложения "русский", а их 838 291 человек (24.02 было 1,19 миллиона, это -30%), отнеслись с пониманием к этому решению и так же, как и мы стали чаще общаться на государственном языке», – заявляли в Монобанке.

В ПриватБанке также сообщили о важных изменениях.

Также сообщалось, что рост цен не останавливается - что подорожало больше всего.

Кроме того, сообщалось о бесплатной помощи тысячам украинцев, чтобы пережить зиму.