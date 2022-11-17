Звичайна довідка про прописку більше не потрібна, тепер витяг про місце проживання можна отримати всього за кілька кліків у смартфоні.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Місія виконана! Бета-тест послуги завершився успішно, дякуємо всім, хто долучився. Тепер папірець з «пропискою» не потрібен — усе в Дії. Витяг про місце проживання доступний для дорослих та дітей. Тож можете одружуватися, відкривати банківські рахунки, влаштовувати малечу в садок тощо без паперів 🤳🏻", — сказано в повідомленні.

Аби згенерувати документ про місце проживання в застосунку Дія, треба зробити кілька простих кроків:

Зайдіть в оновлену Дію та натисніть Послуги Виберіть Довідки та витяги → Витяг про місце проживання Клікніть Замовити витяг.

"От і все, витяг буде сформовано протягом кількох хвилин. Також його можна завантажити в PDF-форматі на свій девайс. Bonus track😎 Власники ID-карток можуть більше не перейматися щодо того самого папірця. Знаємо, ви цього чекали", — додали в Мінцифри.

Раніше повідомлялося, що тепер на нотаріальних документах може бути QR-код, за яким можна перевірити їх у Дії за кілька кліків. Це пришвидшує процес перевірки нотаріального документа та надає надійний захист від підробок. З QR-кодом нотаріуси можуть сформувати довіреність, договір оренди авто, заяву, на якій засвідчується справжність підпису.

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