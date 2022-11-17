Обычная справка о прописке больше не нужна, теперь выдержку о месте жительства можно получить всего за несколько кликов в смартфоне.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Миссия выполнена! Бета-тест услуги завершился успешно, спасибо всем, кто присоединился. Теперь бумажка с «пропиской» не нужна — все в Дії. Выдержка о месте жительства доступна для взрослых и детей. Поэтому можете жениться, открывать банковские счета, устраивать малышей в садик и т.п. без бумаг 🤳🏻", — говорится в сообщении.

Чтобы сгенерировать документ о месте жительства в приложении Дія, нужно сделать несколько простых шагов:

Зайдите в обновленную Дію и нажмите Услуги Выберите пункт Справки и выдержки → Выдержка о месте жительства Щелкните Заказать выдержки.

"Вот и все, выдержка будет сформирована в течение нескольких минут. Также ее можно скачать в PDF-формате на свой девайс. Bonus track😎 Владельцы ID-карт могут больше не беспокоиться относительно той же бумажки. Знаем, вы этого ждали", — добавили в Минцифры.

Ранее сообщалось, что теперь на нотариальных документах может быть QR-код, по которому можно проверить их в Дії за несколько кликов. Это ускоряет процесс проверки нотариального документа и обеспечивает надежную защиту от подделок. С QR-кодом нотариусы могут сформировать доверенность, договор аренды авто, заявление, на котором удостоверяется подлинность подписи.

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