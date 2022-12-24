Користувачі отримали можливість заздалегідь перевірити, чи є сенс йти зараз знімати гроші у найближчому банкоматі.

У мобільному додатку одного із найпопулярніших українських банків з оновленням з'явилася дуже корисна та актуальна на сьогодні функція. Зокрема, у банківському додатку Monobank стала доступна нова функція – картка робочих терміналів для оплати банківською карткою. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський

Так, на карті показано каси магазинів, де здійснювалися оплати картками monobank за останню годину.

"За допомогою цієї картки ви зможете перевірити, чи працює термінал у магазині перед походом до нього. Якщо протягом години оплати були, термінал буде відображено на карті", - зазначив Гороховський.

Щоб дізнатися, де зараз точно можна здійснити оплату через платіжний термінал, треба в додатку Монобанку вибрати в меню внизу розділ "Ще". Там ви побачите варіант "Карта оплат картками mono".

За допомогою цієї карти ви зможете дізнатися, в якому торговому (або будь-якому іншому закладі) протягом останніх 60 хвилин розраховувалися картами monobank. Користувачі отримали можливість заздалегідь перевірити, чи є сенс йти зараз знімати гроші у найближчому банкоматі.

Нагадаємо, слідом за "Новою поштою" та Monobank, ПриватБанк повідомив клієнтів про зміни, які торкнуться всіх.

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