Пользователи получили возможность заранее проверить есть ли смысл идти сейчас снимать деньги в ближайшем банкомате.

В мобильном приложении одного из самых популярных украинских банков с обновлением появилась очень полезная и актуальная на сегодня функция. В частности, в банковском приложении Monobank стала доступна новая функция - карта рабочих терминалов для оплаты банковской картой. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский

Так, на карте показаны кассы магазинов, где осуществлялись оплаты картами monobank за последний час.

"С помощью этой карты вы сможете проверить, работает ли терминал в магазине перед походом в него. Если в течение часа оплаты были, терминал будет отображен на карте", - отметил Гороховский.

Чтобы узнать, где сейчас точно можно провести оплату через платежный терминал, надо в приложении Монобанка выбрать в меню внизу раздел "Еще". Там вы увидите вариант "Карта оплат картами mono".

С помощью этой карты вы сможете узнать, в каком торговом (или любом другом заведении) в течение последних 60-ти минут рассчитывались картами monobank. Пользователи получили возможность заранее проверить есть ли смысл идти сейчас снимать деньги в ближайшем банкомате.

Напомним, вслед за "Новой почтой" и Monobank, ПриватБанк уведомил клиентов об изменениях, которые коснутся всех.

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