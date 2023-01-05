Так, отвечая на вопросы потребительницы, почему на квитанции не указаны показатели по которым оплачивается, в Нафтогазе ответили:
«Расчет суммы к оплате за поставку газа производится исключительно на основе данных от облгаза».
Принцип учета объемов потребленного газа, как пояснили в «Нафтогазе», происходит следующим образом:
- потребитель, каждый месяц, с 1 по 5 число должен передать показатели счетчика Оператору ГРМ, если потребителем не были переданы показатели счетчика, то облгаз (Оператор ГРМ) фиксирует предельные показатели счетчика.
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Затем оператор ГРМ передает данные потребленного объема Оператору ГТС. ГК «Нафтогаз Украины» в свою очередь подает запрос относительно объемов по Оператору ГТС, который предоставляет данные по отправленному запросу.
После чего ГК "Нафтогаз Украины" начисляет сумму к оплате.
«Поэтому, в бумажных счетах от Газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" указаны именно объемы потребленного газа. Однако информация о показателях хранится именно у оператора ГРМ (облгаз)», - пояснили в «Нафтогазе».
Напомним, ранее в "Нафтогазе" напомнили украинцам, что нужно успеть сделать.
Кроме того, сообщалось о важных изменениях в Украине с 1 января.
Также Politeka.net писала, кому придется уплатить налог за использование генератора.