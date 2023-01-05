Так, отвечая на вопросы потребительницы, почему на квитанции не указаны показатели по которым оплачивается, в Нафтогазе ответили:

«Расчет суммы к оплате за поставку газа производится исключительно на основе данных от облгаза».

Принцип учета объемов потребленного газа, как пояснили в «Нафтогазе», происходит следующим образом:

- потребитель, каждый месяц, с 1 по 5 число должен передать показатели счетчика Оператору ГРМ, если потребителем не были переданы показатели счетчика, то облгаз (Оператор ГРМ) фиксирует предельные показатели счетчика.

Затем оператор ГРМ передает данные потребленного объема Оператору ГТС. ГК «Нафтогаз Украины» в свою очередь подает запрос относительно объемов по Оператору ГТС, который предоставляет данные по отправленному запросу.

После чего ГК "Нафтогаз Украины" начисляет сумму к оплате.

«Поэтому, в бумажных счетах от Газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" указаны именно объемы потребленного газа. Однако информация о показателях хранится именно у оператора ГРМ (облгаз)», - пояснили в «Нафтогазе».

Напомним, ранее в "Нафтогазе" напомнили украинцам, что нужно успеть сделать.

Кроме того, сообщалось о важных изменениях в Украине с 1 января.

Также Politeka.net писала, кому придется уплатить налог за использование генератора.