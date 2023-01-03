Так, у повідомленні йдеться про те, що оператор ГРМ вже чекає від українців на показання газових лічильників за грудень.
Попри свята, наголошують в Нафтогазі, потрібно передати показання до 5 січня.
«Щоб вам нарахували у квитанціях правильну суму», - підкреслили в Нафтогазі, нагадавши, що для того, щоб нарахування були коректні, передавати показання лічильників потрібно з 1 по 5 число щомісяця.
Також нагадується, що передавати показання лічильника потрібно оператору ГРМ (облгазу).
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«Облік газу — зобов’язання та відповідальність операторів газорозподільних мереж (облгазів). Працівники саме цих компаній періодично приходять до вас знімати дані лічильника, перевіряти стан газового обладнання тощо», - акцентували в «Нафтогазі».
Передати показання вашому оператору ГРМ (облгазу) можна на сайті або в чатботі облгазу; завітавши до офісу; через скриньки для приймання показань; зателефонувавши до контакт-центру облгазу.
Українців попередили - якщо клієнт не передав показання лічильника чи передав їх запізно, оператор ГРМ завантажує на платформу граничні об’єми споживання відповідно до Кодексу ГРМ.
Нагадаємо, що ціни на газ у січні 2023 року для побутових споживачів, так само, як і перелік постачальників природного газу для населення, не змінилися.
Ціни для непобутових споживачів (промислових підприємств) у січні 2023 року у деяких постачальників трохи змінилися у бік зниження.
Вартість доставки газу, затверджена НКРЕКУ, поки що залишається без змін, та має, як і раніше, сплачуватись окремо.
Також нагадаємо, хто з українців отримає більше грошей вже у січні.
Крім того, повідомлялось про важдиві зміни в Україні з 1 січня.
Також Politeka.net писала, кому доведеться сплатити податок за використання генератора.