Війна Росії в Україні, яку Путін колись сподівався завершити за кілька тижнів, триває вже третій рік, і жодна зі сторін не може досягти вирішальної переваги.

Припинення військового конфлікту — чи то явна перемога однієї зі сторін, чи брудний компроміс, чи просто припинення бойових дій без остаточної угоди — може залежати не так від тактики на полі бою, як від того, яка зі сторін першою вичерпає свої ресурси.

З огляду на те, що Путін нарощує оборонне виробництво Росії, а Україна отримує підтримку від своїх союзників із США та Європи, цього може не відбутися багато років.





Що кажуть експерти?

Павло Лузін, російський військовий експерт, старший науковий співробітник Фонду Джеймстауна:

«У Росії не вистачає як людей, особливо якщо говорити про підготовлених солдатів, сержантів та молодших офіцерів, так і зброї».

Бен Баррі, старший науковий співробітник із сухопутних війн у лондонському Міжнародному інституті стратегічних досліджень:

«Ключовим елементом цілком може стати боротьба між російською виснажливою тактикою та спробами України отримати асиметричну перевагу за допомогою передових західних технологій, за умови, що це станеться у достатній час та у достатньому обсязі.

Якщо це станеться, військовий імпульс може знову змінитись, що піде на користь Києву. Але зараз сухопутна війна виглядає кривавою і вигідна Москві».

Джерело: bloomberg .

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