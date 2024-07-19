Припинення військового конфлікту — чи то явна перемога однієї зі сторін, чи брудний компроміс, чи просто припинення бойових дій без остаточної угоди — може залежати не так від тактики на полі бою, як від того, яка зі сторін першою вичерпає свої ресурси.

З огляду на те, що Путін нарощує оборонне виробництво Росії, а Україна отримує підтримку від своїх союзників із США та Європи, цього може не відбутися багато років.

російська техніка, поле бою

Що кажуть експерти?

Павло Лузін, російський військовий експерт, старший науковий співробітник Фонду Джеймстауна:

«У Росії не вистачає як людей, особливо якщо говорити про підготовлених солдатів, сержантів та молодших офіцерів, так і зброї».

Бен Баррі, старший науковий співробітник із сухопутних війн у лондонському Міжнародному інституті стратегічних досліджень:

«Ключовим елементом цілком може стати боротьба між російською виснажливою тактикою та спробами України отримати асиметричну перевагу за допомогою передових західних технологій, за умови, що це станеться у достатній час та у достатньому обсязі.

Якщо це станеться, військовий імпульс може знову змінитись, що піде на користь Києву. Але зараз сухопутна війна виглядає кривавою і вигідна Москві».

Джерело: bloomberg .

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