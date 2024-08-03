Росіяни використовують нові дрони в атаках проти України – що про них відомо, де їх збирають і як вони виглядають

Російські окупанти почали використовувати нові дрони, атакуючи Україну.

Так, деякі дрони, за даними ГУР Міноборони, оснащені камерою та українською сім-картою, щоб надсилати росіянам фотографії.

Також відомо, що ці дрони зовні вони нагадують іранські "Шахеди" і найчастіше пересуваються у групі разом із ними.

За словами експертів, використовують росіяни такі дрони як приманку. Вони визначають місце дислокації ППО. Зокрема, мобільних груп, кулеметників та установок.

У Мережі вже з'явилися кадри російського БПЛА з фанери та пластику під назвою «Гербера». Цей дрон може мати три варіанти комплектації: камікадзе, дрон для радіолокаційної розвідки, а також як помилкову мету. Крім того, у «Гербери» заявлено режим рою.

Ці дрони літають на висоті кілометр, через що їх не можуть дістати мобільні групи кулеметників.

Дрони фанерні і, як повідомляється, під фанерою розміщені антени 3G і 4G, а також модем з сім-картою. Вартість виробництва одного такого фанерного дрону ГУР оцінює в $10 000. І це в рази дешевше за ракету української ППО.

Таким чином, росіяни адаптують стратегію атак. Намагаються отримати перевагу при масованих ударах.

За деякими даними, ці БПЛА розроблені в особливій економічній зоні «Алабуга» в Татарстані.

Однак деякі експерти вважають, що зараз навряд чи можна говорити про початок масового виробництва цього зразка.

"За нашими оцінками він може мати дальність польоту до 300 км. Усі розмови про роєве використання цього комплексу, гадаю, це рекламне перебільшення", - заявляв директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Раніше в Мережі з'явилися оновлені супутникові знімки, на яких можна побачити щонайменше 4-5 нових цехів і ще на 5 майданчиках ведуться роботи над будівництвом нових цехів.

Більшість цехів буде зайнято виробництвом БПЛА або компонентів для них.

Крім того, повідомлялося, що росія залучає підлітків до виготовлення "Шахедів".

Центр національного спротиву отримав документи про зарахування до «Алабуги Політех» цивільних неповнолітніх осіб.

Планова потужність виробництва дронів складає 10 тисяч одиниць на рік. З метою конспірації виробництво назвали "проектом Дельфін".

Згодом з'явилися нові подробиці про "Гербери".

"Фанера, пінопласт, звичайний GPS, польотний контролер. Усе максимально просте і дешеве. Від комплектуючих до збірки. Усередині немає вибухівки. Частина впала сама після закінчення палива", - казав експерт у галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш).

Завдання такого виробу - витрачати ресурси української ППО.

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