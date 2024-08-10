Війна в Україні, можливо, вже наближається до свого завершення – історик вказав на важливі ознаки, що можуть бути підтвердженням цього.

Російська окупаційна армія, не досягнувши на початку вторгнення заявлених Кремлем цілей, веде жорстокі бойові дії на Донбасі, півдні України, Харківщині, а також щоденно жорсткого бомбардує і обстрілює населені пункти, вбиває і каліче людей.

Однак з’явилися ознаки, що можуть бути підтвердженням того, що війна в Україні наближається до завершення. Таку думку висловив історик та професор Українського католицького університету Ярослав Грицак.

За його словами, зараз дедалі частіше з’являються сценарії завершення війни, які припускають втрату територій Україною.

«І сама поява такої кількості сценаріїв говорить, що, можливо, війна наближається до кінця, тому що є зацікавленість великих гравців її закінчити", - заявив історик в інтерв’ю Radio NV.

Коли закінчиться війна в Україні.

Також історик наголосив на тому, що ключовим питанням залишається, чи є у російського диктатора Путіна зацікавленість закінчити війну проти України. І відповіді на це питання н даний момент немає.

Професов також припустив, що «йде гра на підвищення ставок».

Додамо, тим часом свої прогнози щодо того, коли закінчиться війна в Україні роблять у штаб-квартирі НАТО. Як виявилося, більшість посадовців вважають, що Україні не вдасться повернути втрачені території, проте офіційно ніхто цього не підтверджує.

Коли закінчиться війна в Україні.

Співрозмовники видання видання Die Welt зазначили, що ситуація в зоні бойових дій для України розвивається "значно гірше", ніж про це кажуть у публічних заявах і припускають, що прорив російськими військами другої лінії оборони України є "питанням часу".

Військові та дипломати з Євросоюзу та НАТО прогнозують припинення вогню протягом найближчих шести-дев'яти місяців, незалежно від результатів президентських виборів у США.

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