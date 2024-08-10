Як може змінитися хід війни в Україні восени 2024-го року, як на боцові дії вплинуть дощі і коли українські захисники зможуть піти у контрнаступ.

Найнебезпечнішими напрямками, де триватимуть бойові дії, восени 2024-го залишаться Торецький і Покровський, а також Крамторський і Часів Яр.

Такий прогноз озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Аналітик вважає, що ворог буде намагатися усіма зусиллями до кінця цього року закрити питання по Торецькій агломерації та по Часов Яру, щоб в 2025 році розпочати наступальні дії на Костянтинівку.

Також росіяни будуть рухатися Півднем, намагаючись зрізати Роботинський напрямок і вийти на ти позиції, які вони займали до контрнаступу ЗСУ 2023-го року.

Як зміниться хід війни в Україні восени 2024-го.

Крім того, росіяни до кінця року намагатимуться взяти під свій контроль Вовчанськ на Харківщині та "зачепитися" за Липці, щоб розпочати там бої.

На хід бойових дій восени 2024-го також впливатиме погода, дощі і, як наслідок, багнюка і бездоріжжя.

«… Багнюка розмиває і нашу логістику, але все ж таки такі погодні умови будуть для нас більше плюсом, ніж мінусом», - зазначав Коваленко в коментарі "ТСН.ua".

Експерт впевнений, що контрнаступ ЗСУ розпочнеться не раніше, ніж в 2025-му році. І для цього знадобляться, зокрема, такі фактори, як виснаження ворога, новий рівень підтримки України і багато техніки.

Своїм прогнозом щодо того, як зміниться хід війни у 2024-му ділився і астролог Олексій Кириченко. Він припускає, що певні домовленості між Росією та Україною будуть підписані приблизно наприкінці вересня - на початку жовтня. Однак восени 2024-го року року «під час осінніх затемнень усі питання війни не будуть повністю вирішені».

Як зміниться хід війни в Україні восени 2024-го.

Це, за його словами, буде схоже на договір про зниження інтенсивності або про припинення вогню.

«Але це не остаточне розставляння крапок у війні між Росією та Україною", - прогнозує Кириченко.

Восени 2024-го Україна здатна буде переламати хід війни – таке припущення зробив військовий експерт, ветеран АТО Євген Дикий.

Експерт впевнений, що пік можливостей росіян вже пройшов і «вони ще продавлять чимало де наші позиції, зокрема, на Донеччині, але не більше цього».

Дикий також зазначав, що наразі Росія робить ставку на "повзуче просування". Однак головна мета цього просування - не захопити Україну, а переконати Захід, що війну проти Росії виграти не можна.

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