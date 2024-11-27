Трейлер серіалу "Земля без людей" натякає на адаптацію постапокаліптичної науково-фантастичної класики

У серіалі "Земля без людей", коли чума безпрецедентної сили охоплює весь світ, людська раса практично знищена.

Після цього, коли велика машина цивілізації повільно і невблаганно ламається, лише деякі вижили залишаються боротися з вимиранням. Серіал "Земля без людей" ґрунтується на однойменному класичному науково-фантастичному романі Джорджа Р. Стюарта.

MGM+ випустила перший трейлер і оголосила дату прем'єри "Земля без людей", постапокаліптичної обмеженої серії адаптації однойменного науково-фантастичного роману Джорджа Р. Стюарта.

Дата виходу першої серії серіалу "Земля без людей" запланована на 1 грудня на стрімінговому сервісі MGM+.

Автор сценарію та виконавчий продюсер Тодд Комарники (Саллі), який також виступає як шоураннер, у "Земля без людей", коли чума безпрецедентної зарази охоплює земну кулю, людська раса практично знищена.

Після цього, коли велика машина цивілізації повільно і невблаганно ламається, лише деякі розбиті ті, що вижили, залишаються боротися проти сповзання до вимирання.

Тодд Комарники, виконавчий продюсер, сценарист та шоураннер, говорить про серіал "Земля без людей":

«Це було абсолютним хвилюванням – адаптувати науково-фантастичну класику Джорджа Стюарта. І ще більшою честю було створити шоу спеціально створене для нашого моменту в історії. Тому що серед усіх диких пригод і сюжетних поворотів Земля без людей доводить, що єдиний шлях вперед для людства — це… любов».

Подивіться трейлер до серіалу "Земля без людей", прем'єра якого відбудеться 1 грудня:

Джерело: movieweb .

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