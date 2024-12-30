У перші три місяці наступного року девальвація гривні не перевищить 2,5% на місяць, тому курс долара на кінець березня 2025 року може коливатися в межах 42 – 42,8 грн.

До кінця першого кварталу 2025 року курс долара в Україні може змінюватися, але в межах прогнозованих коридорів.

Про це розповів банкір та віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов. Він зазначив, що в перші три місяці наступного року девальвація гривні не перевищить 2,5% на місяць. Це означає, що курс долара на кінець березня 2025 року може коливатися в межах 42 – 42,8 гривні за один долар.

"Є кілька версій, якою буде девальвація гривні в перші 3 місяці року. За різними оцінками вона може становити від 2,5% до 4%", - наголосив банкір.

Згідно з оцінками Мамедова, якщо тенденція до девальвації продовжиться, 100 доларів у гривнях до кінця першого кварталу 2025 року коштуватимуть від 4200 до 4280 гривень. Для тих, хто має більші суми у валюті, 1000 доларів обійдуться в межах 42 000 – 42 800 гривень.

Незважаючи на невеликі коливання, на думку фахівця, курс валют у цей період навряд чи вийде з-під контролю. Національний банк України продовжить застосовувати заходи для балансування попиту та пропозиції, аби утримувати стабільність гривні.

У той же час, Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, прогнозує, що на кінець 2025 року курс долара може досягти рівня 47-47,5 гривні.

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