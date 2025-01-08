Хоча пенсія не скасовується повністю, її виплата може бути тимчасово припинена.

Відповідно до чинного законодавства, є кілька причин, через які нарахування пенсії може бути призупинено або навіть зменшено.

Пенсійний фонд України (ПФУ) має право в певних випадках змінювати розмір виплати.

Причини, через які ви не можете отримати пенсію в січні

Хоча пенсія не скасовується повністю, її виплата може бути тимчасово припинена, якщо з’явилися певні зміни в житті пенсіонера.

Основні причини зупинення або скорочення пенсії:

працевлаштування або звільнення з роботи;

початок чи припинення підприємницької діяльності;

зміна місця або реєстрації проживання;

виїзд на постійне місце проживання за кордон;

набуття або втрата певного статусу.

Зверніть увагу! ПФУ має право зменшити пенсію на 20% у випадках, якщо особа не повідомила про працевлаштування чи початок підприємницької діяльності.

Відповідно до вимог, застраховані особи зобов'язані повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про будь-які зміни, які впливають на персональні дані, що зберігаються в системі персоніфікованого обліку та Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Що потрібно помідомити ПФУ:

зміна імені;

зміна адреси;

отримати паспорт нового зразка (ID-картки);

заміна ідентифікаційного коду.

Увага! Відповідно до правил особа повинна повідомити ПФУ про зміни не пізніше ніж через 10 днів після їх настання.

Забезпечення своєчасного інформування Пенсійного фонду дозволить уникнути непередбачуваних перерв у виплатах пенсії.

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