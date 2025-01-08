Хотя пенсия не отменяется полностью, ее выплата может быть временно прекращена.

Согласно действующему законодательству, есть несколько причин, по которым начисление пенсии может быть приостановлено или даже уменьшено.

Пенсионный фонд Украины ( ПФУ ) имеет право в определенных случаях изменять размер выплаты.

Причины, по которым вы не можете получить пенсию в январе

Хотя пенсия не отменяется полностью, ее выплата может быть временно прекращена, если возникли определенные изменения в жизни пенсионера.

Основные причины остановки или сокращения пенсии:

трудоустройство или увольнение с работы;

начало или прекращение предпринимательской деятельности;

смена места или регистрации проживания;

выезд на постоянное место жительства за границу;

приобретение или потеря определенного статуса.

Обратите внимание! ПФУ имеет право уменьшить пенсию на 20% в случаях, если лицо не сообщило о трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности.

Согласно требованиям, застрахованные лица обязаны сообщать территориальным органам Пенсионного фонда о любых изменениях, влияющих на персональные данные, хранящиеся в системе персонифицированного учета и Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования.

Что нужно добавить ПФУ:

смена имени;

смена адреса;

получить паспорт нового образца (ID-карты);

замена идентификационного кода

Внимание! В соответствии с правилами лицо должно уведомить ПФУ об изменениях не позднее чем через 10 дней после их наступления.

Обеспечение своевременного информирования Пенсионного фонда позволит избежать непредвиденных перерывов в выплатах пенсии.

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