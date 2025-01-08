Согласно действующему законодательству, есть несколько причин, по которым начисление пенсии может быть приостановлено или даже уменьшено.
Пенсионный фонд Украины ( ПФУ ) имеет право в определенных случаях изменять размер выплаты.
Причины, по которым вы не можете получить пенсию в январе
Хотя пенсия не отменяется полностью, ее выплата может быть временно прекращена, если возникли определенные изменения в жизни пенсионера.
Основные причины остановки или сокращения пенсии:
трудоустройство или увольнение с работы;
начало или прекращение предпринимательской деятельности;
смена места или регистрации проживания;
выезд на постоянное место жительства за границу;
приобретение или потеря определенного статуса.
Обратите внимание! ПФУ имеет право уменьшить пенсию на 20% в случаях, если лицо не сообщило о трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности.
Согласно требованиям, застрахованные лица обязаны сообщать территориальным органам Пенсионного фонда о любых изменениях, влияющих на персональные данные, хранящиеся в системе персонифицированного учета и Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования.
Что нужно добавить ПФУ:
смена имени;
смена адреса;
получить паспорт нового образца (ID-карты);
замена идентификационного кода
Внимание! В соответствии с правилами лицо должно уведомить ПФУ об изменениях не позднее чем через 10 дней после их наступления.
Обеспечение своевременного информирования Пенсионного фонда позволит избежать непредвиденных перерывов в выплатах пенсии.
Последние новости Украины:
Не решит все проблемы: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.
Пенсионеры могут получать социальную помощь: есть несколько видов доплат.
Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.