ТЦК опирался на пункт 8 Правил военного учета, требующий сообщать об изменениях в течение семи дней.

Ленинский районный суд Николаева отменил штраф в размере 25,5 тысяч гривен, который был наложен на мужчину за несвоевременное обновление данных в ТЦК.

Это решение стало известно после публикации соответствующего приговора в Едином государственном реестре судебных решений. Суд признал штраф, наложенный ТЦК, неправомерным.

Суд принял решение, что согласно новому законодательству граждане не обязаны предоставлять сведения, которые уже содержатся в государственных реестрах.

Согласно материалам дела №489/4119/24, 24 мая 2024 года ТЦК признал мужчину виновным по части 3 статьи 210 КУоАП из-за отсутствия обновленных данных. отцом и сменил место работы.

ТЦК опирался на пункт 8 Правил военного учета, требующий сообщать об изменениях в течение семи дней. Однако в протоколе не указаны конкретные нарушения или доказательства того, что соответствующие данные не доступны в государственных реестрах. Истец заявил, что информация о его семейном состоянии и работе легко доступна в реестре "Оберег".

Суд установил, что основной задачей реестра "Оберег" является идентификация граждан и ведение военного учета, а также внесение данных о семейном положении, рождении детей и месте работы. Поскольку эти данные можно получить из государственных органов, ТЦК не смогло доказать, что они были недоступны.

В результате суд отменил штраф, отметив, что действия ТЦК не отвечали требованиям действующего законодательства.

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