У наш час, коли смартфони стали важливою частиною нашого повсякденного життя, питання кібербезпеки стає все актуальнішим.

Кіберзловмисники постійно шукають способи крадіжки даних або зараження пристроїв вірусами.

Як інформують спеціалісти iТechua, один із найпоширеніших шляхів атак — це через шкідливі файли, які можуть завантажуватись на ваш телефон без вашого відома.

Telegram, як і багато інших месенджерів, має функцію автоматичного завантаження медіафайлів, що зручно для користувача, але водночас несе ризики. Якщо ви хочете убезпечити свій смартфон, варто вимкнути автозавантаження в Telegram. Ця проста дія допоможе уникнути потрапляння шкідливих файлів на ваш пристрій.

Ось як це зробити: відкрийте додаток Telegram на своєму смартфоні, натисніть на меню (три горизонтальні смужки) в верхньому лівому куті екрану, перейдіть в "Налаштування", виберіть "Дані та сховище", у розділі "Автозавантаження медіа" вимкніть усі тумблери.

Після цього жодні медіафайли не зможуть завантажуватися на ваш гаджет автоматично. Щоб завантажити файл, вам буде потрібно вручну натискати на нього, що дасть вам більше контролю над тим, що потрапляє на ваш пристрій.

Фахівці наголошують, що не варто недооцінювати загрозу кібеззлочинців, особливо якщо ви користуєтеся популярними месенджерами, такими як Telegram. Тим більше, що убезпечити ваш смартфон можуть дуже прості дії.

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