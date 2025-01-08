Перемещение работника на другое рабочее место в пределах предприятия без изменения места или условий труда не требует согласия.

Иногда работодатели обязаны переводить сотрудников через разные аспекты: проблемы со здоровьем, переезд компании или изменения в структуре предприятия, однако перевод не должен нарушать трудовые права работника.

Согласно Кодексу законов о труде (КЗоТ), работодатель не может принуждать работника выполнять работу, не предусмотренную трудовым договором, отмечают в Восточном межрегиональном управлении Государственной службы Украины по труду.

Перевод на другую должность или в другую компанию возможен только с согласия работника. Однако есть исключения.

Перемещение работника на другое рабочее место в пределах предприятия без изменения места или условий труда не требует согласия. Также можно поручать работу на другом механизме или оборудовании в рамках специальности, квалификации или должности, оговоренной трудовым договором. Все эти изменения не требуют отдельного согласия работника.

Работодатель не может требовать выполнения работы, что может повредить здоровью работника. Если условия труда значительно ухудшают предыдущие, работник вправе отказаться от перевода и расторгнуть трудовой договор по пункту 6 статьи 36 КЗоТ.

Перевод в условиях военного положения

Во время войны, согласно Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", работодатель может изменять обязанности работника без его согласия. Это касается случаев, когда работа не связана с перемещением в зону боевых действий и не противопоказана состоянием здоровья работника. В то же время оплата труда должна оставаться не ниже среднего уровня предыдущего заработка.

Кто не подлежит переводу

Запрещено переводить на другую работу:

женщин

матерей детей с инвалидностью;

лиц, воспитывающих детей в возрасте до 6 лет;

работников, не достигших 18 лет и не согласных на перевод.

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