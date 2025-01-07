В захватывающем повествовании мини-сериала от Netflix «Первобытная Америка», вдохновленном реальными историческими событиями участвуют Бетти Гилпин и Тейлор Китч.

Сериал, получивший рейтинг TV-MA, глубоко погружается в темы выживания, культурного конфликта и суровых реалий жизни в беззаконной Америке.

Netflix представил трейлер мини-сериала от Netflix «Первобытная Америка», все шесть эпизодов которого выйдут 9 января.

Превью длится около минуты, но быстро становится ясно, что предстоящий вестерн не похож на семейную драму Йеллоустоуна или личную тоску спин-оффов, таких как 1923.

Вместо этого предстоящий сериал «Первобытная Америка» оправдывает свое мрачное и мрачное обещание, в котором тела быстро уничтожаются ужасными способами.

Трейлер мини-сериала от Netflix «Первобытная Америка» заявляет о своем темном тоне с самого начала.

Повествование утверждает, что Бога нет и даже некого просить о помощи. Среди всего этого хаоса женщина и ребенок пытаются убежать в безопасное место.

Персонажи говорят о том, что у них нет выбора и они вынуждены выбирать насилие, хотя персонаж Гилпин настроен недоверчиво. Она задается вопросом, необходимо ли все это.

Источник: screenrant.

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