9 січня 2025 року, дізнайтесь яке сьогодні церковне свято за новим та старим календарем.

9 січня за новим церковним календарем православні згадують мученика Полієвкта та преподобного Євстратія.

Свято 9 січня за старим стилем - день пам'яті святого апостола від 70 Стефана.

У святих 9 січня просять захисту від життєвих негараздів, швидкого одужання та зцілення від хвороб і моляться за тих, хто опинився в полоні.

Після низки різдвяних свят зазвичай накопичувалося чимало справ, за які бралися саме 9 січня.

Зокрема, прибирали у хліві, доглядали озимі культури, прали білизну та одяг.

9 січня потрібно зробити прибирання в будинку, зайнятися пранням та іншими господарськими справами.

За народною традицією після низки свят 9 січня також потрібно сходити в лазню - "змити Святки". Вважається, що після цього весь клопіт буде легко даватися.

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на 9 січня:

на деревах сидить багато воронів 9 січня - незабаром ударять сильні морози.

Ясна погода – до врожайного року.

Якщо 9 січня ворони сидять на верхівках дерев – холоди затягнуться надовго, гуляють снігом – до потепління.

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