9 січня 2025 року, дізнайтесь яке сьогодні церковне свято за новим та старим календарем.
9 січня за новим церковним календарем православні згадують мученика Полієвкта та преподобного Євстратія.
Свято 9 січня за старим стилем - день пам'яті святого апостола від 70 Стефана.
У святих 9 січня просять захисту від життєвих негараздів, швидкого одужання та зцілення від хвороб і моляться за тих, хто опинився в полоні.
Після низки різдвяних свят зазвичай накопичувалося чимало справ, за які бралися саме 9 січня.
Зокрема, прибирали у хліві, доглядали озимі культури, прали білизну та одяг.
9 січня потрібно зробити прибирання в будинку, зайнятися пранням та іншими господарськими справами.
За народною традицією після низки свят 9 січня також потрібно сходити в лазню - "змити Святки". Вважається, що після цього весь клопіт буде легко даватися.
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на 9 січня:
- на деревах сидить багато воронів 9 січня - незабаром ударять сильні морози.
- Ясна погода – до врожайного року.
- Якщо 9 січня ворони сидять на верхівках дерев – холоди затягнуться надовго, гуляють снігом – до потепління.
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