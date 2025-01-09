Йому загрожує покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

З червня по грудень 2024 року зловмисник зібрав понад 400 тисяч гривень - його затримали з 41 тисячею гривень, які були передані йому за грудень.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

З червня по грудень 2024 року зловмисник незаконно зібрав більше 400 тисяч гривень, вимагавши від підлеглих 30% від додаткових виплат. Ці кошти він обґрунтовував потребами військової частини, зокрема, на ремонт техніки.

Згідно з матеріалами справи, 31-річний військовий керівник отримував гроші, погрожуючи тим, хто відмовлявся платити, штучним створенням перешкод на службі, такими як вигадування неіснуючих недоліків або безпідставне переведення до бойових зон чи інших підрозділів.

Затримання відбулося, коли у зловмисника було виявлено 41 тисячу гривень, які він отримав за грудень.

Під час обшуків, проведених у автомобілі та за місцем проживання підозрюваного, було вилучено незаконно отримані кошти, мобільні телефони та банківські картки.

Начальниця відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Одеського районного управління поліції №1, Валентина Горошко, підтвердила наявність достатніх доказів для висунення підозри.

Командира затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 КК України. Це передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд ухвалив рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Затримання було здійснено слідчими Одеського районного управління поліції №1 спільно з оперативниками військової контррозвідки СБУ під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Слідчі дії тривають.

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